美股11日受到美國公債殖利率上揚不利科技股，金融板塊也因第一季獲利衰退，四大指數同步下跌，台股今（12）日開低盤，一早最低來到16,905點大跌143點，不過，隨後台積電（2330）及聯發科（2454）晶圓雙雄，可能在政府基金等特定買盤拉抬下齊步拉升，呈現破底翻揚走勢，加權指數也在半個多小時後就急拉翻紅，重返萬七大關。

半導體族群不甩前一天美費半指數大跌逾2％的低迷走勢，今天由台積電及聯發科領頭上揚，台積電從552元跌6元到564元漲6元，拉升了12元，對指數的影響等於超過百點，與聯發科從最低830元跌6元到最高847元漲11元，齊步扮演拉抬加權指數翻紅的重要功臣。

台股加權指數今天一早出現融資斷頭賣壓，約半個小時浮額出清後，指數隨即呈現破底翻，早盤暫時在萬七大關穩住，指數也在平盤上下游走，至上午11點成交2個小時後，成交值約在1,500多億元，估計全場約為2,600億元，比昨天3千億餘元量縮，顯示指數來到萬七附近，市場無意再進一步追殺。