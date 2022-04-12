免跑監理所！代檢廠可變更登記小型車19項設備。(公路總局提供)

民眾愛車若要變更登記部分設備，例如更換車身顏色，往往要跑監理所一趟，相當麻煩。公路總局為了提供更快捷的便民服務，現於受委託的汽車代檢廠，除車輛定期檢驗及定期換照外，還可同時受理小型車19項設備變更登記。

公路總局高雄市區監理所表示，依相關規定，代檢廠受理的小型車定檢兼變更項目包含：變更車身顏色；拆除防撞桿、置放架、備胎架、昇降機、補胎機具、冷凍機、HID及LED 頭燈或光型、廣告看板、附水槽、兼供曳引、絞盤；蓬式變更框式；篷式變更平板式；柵式框式變更框式；柵式變更平板式；框式變更平板式；小貨車專案變更載重量；混凝土泵浦車式樣（臂架數）補登。

高雄市區監理所表示，本項服務目前僅開放小型車於定檢同時辦理變更者，也就是說，若民眾愛車未到定檢期而須變更，仍須至監理所（站）辦理。另因各家代檢廠受驗車輛數均有限額，為節省時間，建議民眾可事前利用監理服務網或app查詢每日驗車餘額數及服務時間、受理項目等，以免空跑一趟。驗車時也可主動辦理登記車主手機號碼及電郵，便於監理系統自動即時發送各項服務訊息。