配合中央「國中小班班有冷氣」政策，台中市各學校共2萬多台冷氣，目前都已裝設完成，但電力配套能否跟上腳步？引發關切。台中市議員李中質詢指出，台電發文給學校、表示要實施「校園空調自動需量反應」機制，讓政府政策大打折扣；張廖乃綸、張瀞分也說，未來電費中央買單，卻漏掉高中職，很不公平。

台中市議會今天進行市長施政報告，李中特別肯定國中小班班有冷氣的德政，5月起國中小學每周一至周五、上午8點至下午4點將可吹冷氣，但他接著拿出台電發給學校的公文說，台電卻以電力系統需要為由，強調在需量反映情況下將執行自動卸載，也就是說，若電力供應無法負荷將自動斷電、每次約1至2小時。

李中強調，台中市準備多年，今年終於可以開始執行班班有冷氣政策，且相關預算也已經通過，台電卻以電力供應等問題、無法配合，若在6月份中午、最熱的時候關機，學生、老師肯定罵聲連連。

張瀞分擔心，目前各校冷氣已經裝好，但電力配套設施是否跟進改善？台電是否與教育局聯繫做好測試？會不會一開冷氣就發生斷電的問題？電費問題如何支應？

教育局長楊振昇表示，目前中央確定將補助5月至10月的冷氣電費，台中市也將於本月13、19日進行測試，並於21日配合教育部進行全國測試，只能希望實施後不要有跳電或斷電的情況。

張廖乃綸則說，現在推動的是12年國教，但教育部只補助國中及國小電費，高中職必須使用者付費，獨漏高中職，很不合理，且現在萬物皆漲，家長對此無法接受。

市長盧秀燕回應，確實有這個問題，也有人反映，高中職應與國中小一體適用，將向中央反映。