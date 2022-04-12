湖人總教練佛格（Frank Vogel）12日遭到球團「無預警」開除，然而他在球場的威信可能早就蕩然無存。《Heavy Sports》網站爆料一位員工在例行賽中途傳訊給某位湖人球員，約他賽後出來走走，沒想到中場休息時間那位球員就提前回覆了。「我用手機傳訊的時候佛格就站在我面前，而且我不是唯一這樣做的混球。」

該員工告訴《Heavy Sports》說：「真是難以置信，他後來告訴我還有其他球員也這樣做。但大家並不討厭佛格，其實還挺喜歡他的，大家相信他是個好人也是籃球專家。然而佛格在蘭比斯和詹姆斯的擠壓之下被邊緣化了。」

這個爆料未必確實，不過今年4月《洛杉磯時報》報導湖人教練團幾乎已經管不住球員了，《The Athletic》報導甚至連「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）也還有能力影響湖人高層決策，讓佛格顯得蒼白無力。

蘭比斯（Kurt Rambis）是湖人顧問，據說老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）對他言聽計從。兩年前網路論壇Reddit上有一小群湖人球迷相約前往湖人球場抗議，要求蘭比斯下台，還連他的老婆都罵進去。蘭比斯綽號「藍波」「克拉克肯特」，他是湖人退役球員，90年代之後擔任湖人助理教練多年，球迷一度把帳算在他頭上，湖人隔年（2020）奪得總冠軍，去年戰績下滑被罵慘了，沒想到本季更落入谷底。