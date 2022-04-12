「舊情綿綿-台語經典演唱會」5月28日在台北市中山堂中正廳舉行。（新視紀整合行銷提供）

「舊情綿綿-台語經典演唱會」將於5月28日在台北市中山堂中正廳舉行，當天演出陣容堅強，除了「寶島歌后」紀露霞、「嘻哈祖師爺」劉福助、「布袋戲歌后」西卿、「金曲歌后」官靈芝、「寶島歌王」洪榮宏、文香、李炳輝輪番開唱，更邀請「董事長樂團」主唱吉董與資深音樂人梁序倫擔任音樂總監與製作人、許志豪擔任主持人，藉由演唱當時走紅的歌曲，重溫那些精彩年代、品味當年。此次也是「國寶歌王」文夏月初辭世後，遺孀文香首度公開演出。

梁序倫表示，此次參與演出歌手都是當時的流行、當年的年輕偶像，他們的歌曲代表了當時的社會背景與氛圍，更陪伴著我們成長，在他們的歌聲裡，有這塊土地濃濃的成長歷程與回憶，而他們的歌曲不僅是經典更是歷史，更是見證這塊寶島從艱難到開闊的歷史，每首歌的背後，都反映出當時的社會氛圍與生活環境，更有著感人的故事也因此才能引起廣大的共鳴。

能與這些國寶級藝人合作，讓吉董深表榮幸，表示前輩們經驗豐富，但要請他們配合演唱會，首先需取得他們的信任，因此前置作業會非常縝密，讓前輩們感受到這次演唱會的用心，也透過這場演唱會的節目設計，希望用時代感去勾勒出老歌的美感，具歷史意義又不會太嚴肅，而文夏老師遺孀文香姐當晚也將演唱老師的經典作品。

目前除了投入演唱會製作，吉董最近也忙於製作板凳樂團（阿Ben與黃鐙輝）新EP，對於「舊情綿綿-台語經典演唱會」邀集眾多歌壇前輩，吉董回想之前與李炳輝合作過一首台語老歌，曾帶他去參加過音樂祭。文香姐則是因為文夏老師緣故而熟識，「感覺就像一家人，有時後甚至會開車去家裡載她出來聚餐」。與小劉哥哥（劉福助）則是經常碰面，人親切講話幽默好相處。官靈芝曾一起出國巡迴，有革命情感，「大姐人阿莎力，個性跟她的歌聲一樣，豪邁、爽朗」。

吉董也表示自己小時候看布袋戲都是聽西卿姐的歌聲長大，「我最喜歡〈粉紅色的腰帶〉這首歌，曾經想要翻唱過」；紀露霞則是傳說中的台語歌后，對於第一次合作吉董甚是期待。此外，私下與洪二哥、三哥較熟的吉董，這次終於有機會跟歌王洪榮宏合作，還沒開唱已深感榮幸。「舊情綿綿-台語經典演唱會」購票可洽KKTIX及全家FamiPort。