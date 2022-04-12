現代人重視養生，經常攝取保健品，但營養師林俐岑提醒，營養素並非越多越好，一旦超過攝取量上限，發生不良反應的風險也會增大，千萬不可不慎！

林俐岑在臉書粉專發文指出，每天均衡攝取六大類食物可以獲得七成以上的營養素，然而三餐外食的話，蔬果攝取不足，沒有留意餐食搭配，就容易造成營養素攝取不足，導致介於「健康」和「生病疾病」的「亞健康」狀態，讓人時常感到疲倦、嘴破、感冒等，若長期置之不理，恐造成疾病的發生。

林俐岑表示，現代人飲食過度精製、蔬果攝取不足、怕曬太陽、整天坐辦公室，幾乎不運動等，常見外食族容易缺乏營養素像是綜合B群、維生素C、維生素D及鈣質等，因此，有些人會額外補充保健食品來補足缺乏的營養素。但是營養素不是越高越好，部份營養素甚至有訂「上限攝取量」，一旦攝取過多，長期下來恐對身體產生負擔。因此她特別根據《國人膳食營養素參考攝取量第八版》，列出各營養素針對18歲以上成年人的上限攝取量。

●維生素A：上限攝取量為3000微克

●維生素B6：上限攝取量為80毫克

●維生素C：上限攝取量為2000毫克

●維生素D：上限攝取量為50微克

●維生素E：上限攝取量為1000毫克

●菸鹼酸：上限攝取量為35毫克

●葉酸：上限攝取量為1000微克

●膽素：上限攝取量為3500毫克

●鈣：上限攝取量為2500毫克

●磷：上限攝取量為4000毫克

●鎂：上限攝取量為700毫克

●鐵：上限攝取量為40毫克

●鋅：上限攝取量為35毫克

●碘：上限攝取量為1000微克

●硒：上限攝取量為400微克

●氟：上限攝取量為10毫克