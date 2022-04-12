耳朵上有針孔般小洞竟差點導致半邊臉爛掉。一名60歲男子右邊臉頰突然腫脹，經過一周整個右臉紅腫、潰爛，緊急到高醫就診，醫師發現他是因「耳前廔管」感染，併發壞死性筋膜炎，才會半邊臉爛掉。

高醫整形外科主任黃書鴻醫師表示，特徵是在耳朵耳輪前上方有個針孔的小洞，耳前廔管並不罕見，平日並無症狀，但若去擠壓導致傷口，或免疫力較差時，就有可能會併發壞死性筋膜炎，嚴重者細菌會侵蝕到視神經、腦部，造成失明甚至致死危機。

收治病例的黃書鴻醫師表示，男子產生症狀一周後才就醫，整個右臉從右耳處到右眼都會腫脹疼痛，到家裡附近的診所就醫多次，吃了醫生開的藥也都沒有改善，到高醫急診時，他的整個右臉已腫脹、潰爛，連右眼都無法張開。

黃書鴻醫師安排病患電腦斷層等檢查，才發現男子已經從蜂窩性組織炎，惡化變成壞死性筋膜炎，細菌一路侵犯到皮膚、軟組織與筋膜，才會讓右半邊臉頰從額頭往下到下巴都潰爛，若再晚點就醫，細菌侵蝕到右眼的視神經就有可能會失明。

男子隨即被送進開刀房進行清創手術，清除右額與右臉皮下與筋膜內滿滿的膿瘍，此時發現他右耳處有耳前廔管，是致使此次壞死性筋膜炎的禍首。黃書鴻表示，耳前廔管源於自體顯性遺傳，在台灣的發生率約2.5%，100位民眾約有2-3位民眾有這種現象，並不算少見，他的特色是在單側或雙側的耳朵耳輪前上方有個小凹洞，凹洞下方會有像樹枝般散狀的廔管。

醫師也呼籲，很多人並不知道自己有「耳前廔管」，一般的時候通常沒有症狀，偶爾會有些乳白色分泌物流出，民眾也不需要特別擔心，只要做好清潔保護，千萬不要去搓揉、擠壓、刺激，會容易造成發炎，游泳或洗澡後若有出現紅、腫、熱、痛等發炎跡象，一定要快點就醫，否則有可能惡化為蜂窩性組織炎，甚至是如上述阿伯般的壞死性筋膜炎。