現年54歲的香港女星楊寶玲是1987年的香港小姐冠軍，同屆參與比賽的還有邱淑貞，但邱淑貞因整容傳聞止步於前12強。而楊寶玲近年淡出演藝圈，搖身變成商場女強人傳累積了上億身家，移居到美國拉斯維加斯的她，最近出現在參加同屆港姐比賽好友林穎嫺的臉書中，可見楊寶玲溫婉氣質依舊，更被港媒形容凍顏撞臉「台灣第一名模」林志玲。

楊寶玲過去可說是選美比賽常勝軍，她除了在1987年的港姐選拔擊敗邱淑貞、李美鳳等人得到冠軍外，同年更參加了世界小姐比賽獲得前12強，隔年再衝環球小姐選拔獲得第5名，美貌受到肯定，她演出過電影《開心鬼救開心鬼》、《97家有囍事》，但1999年淡出演藝圈，成為「六福珠寶」的創辦人之一，轉身成為上億富婆。

林穎嫺（左圖左）最近到拉斯維加斯替楊寶玲（粉紅衣者）慶生。（圖／翻攝自林穎嫺臉書）

然而楊寶玲外型出眾、工作能力受到肯定，婚姻感情運卻不順，歷經了三段婚姻，第一任音樂人老公陳容森傷她最深，曾對外爆料兩人閨房情事，稱楊寶玲性需求大，兩人1997年結束3年婚姻後，楊寶玲2002年二婚嫁給副總裁黃延年，兩人生下一子，2014年離婚，隔年楊寶玲帶著兒子嫁給初戀情人Gav，才終於遇到真命天子。

林穎嫺和楊寶玲（左圖左）過去參加過同屆香港小姐比賽。（圖／翻攝自林穎嫺臉書）

據《香港01》報導，近年楊寶玲專心從商，為一手打造的珠寶公司擴展業務，近期她現身在林穎嫺的臉書中，而林穎嫺早年與楊寶玲參加同屆港姐選拔，最後獲得季軍，兩人比賽結束後多年以來仍維持好交情，近日林穎嫺到拉斯維加斯替本月17日過生日的楊寶玲慶生，可見神隱多年的楊寶玲完全逆生長，臉蛋皮膚吹彈可破，五官也十分甜美精緻，比過去參加比賽時更美，有點像大家熟悉的志玲姐姐，也有點葉蒨文和「最美港姐」李嘉欣的影子。