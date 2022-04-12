台中市政府環保局首創「機車污染AI車牌辨識系統(Application of AI Recognition System To Detect Highly Polluting Scooters)」代表台中市參加「2022全球智慧50大獎（2022 Smart 50 Awards）」，入選全球50大智慧城市科技應用項目！

這是一年一度表揚創新智慧城市項目的殊榮，「2022全球智慧50大獎」的得獎單位來自世界各地城市，台中市政府環保局代表台中市參賽，並讓台中市成為台灣唯一的獲獎城市，實屬台灣之光，意義非凡。

環保局表示，盧秀燕市長自上任以來，持續推動台中市空氣品質的改善及提升，市府實施多元管制策略及結合科技應用，而台灣在電子科技及軟體開發上具有堅強厚實的實力，環保局整合軟硬體系統設備並多元應用，自109年起採用科技執法創新作為，結合人工智慧(AI)自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統，管制行駛中排煙烏賊車，並同步加強管制未完成年度排氣檢驗的上路機車。

環保局指出，台中市去年應定檢機車數為119萬3,452輛，已定檢車輛數為98萬6,962輛，年度定檢率達82.70%，躍居六都第一；烏賊車檢舉數及主動稽查數合計1,538輛次，經審查確認有排煙污染之虞而進行青白煙通知到檢者計510輛，實際到檢者計312輛，後續報廢者計124輛，統計經青白煙稽查管制而報廢老舊機車比例約4成。

去年利用科技執法等相關稽查管制作為，搭配老舊機車汰換補助政策，共汰除1至4期老舊機車共計6萬931輛，其減碳量相當於栽種112萬棵樹木，等同闢建8.5座台中都會公園。

環保局長陳宏益表示，空氣污染改善從你我做起，期望結合政府機關、機車檢驗站及市民大眾等三方力量，促使所有機車每年都能完成排氣檢驗。並透過機車排氣檢驗站於第一線協助車主進行車輛維護保養，建立民眾對機車檢驗及維護保養之正確觀念，一起為提升台中市空氣品質貢獻一份心力。