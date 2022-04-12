旅美學者林環牆日前以畢業於英國倫敦大學伯別克學院的菱傳媒董事施威全取得博士的經歷，指倫敦大學在對待蔡英文論文真偽質疑時，有協助隱藏資訊之嫌。對此，施威全也公開回應，並說「不該因為政治喜好就扭曲專業認知」。

林環牆日前向倫敦大學伯別克學院相繼詢問有關施威全的博士經歷問題，分別得到其博士口試委員及博士口試舉辦的地點與時間，並表示，為何在相同狀況下「碰到了擁有總統權力的蔡英文，為什麽又變成不可揭露的個資隱私呢？」。林環牆另質疑，施威全在英國的外部博士口試委員，為何剛好就是其台大的碩士論文指導教授？

對此，施威全親自在臉書公開回應，指出自己在1996年底開始接受指導教授的指導、1997年10月註冊、2008年底論文完成，並在2018年接受口試，並沒有所謂「兩年取得學位」的問題。

除此之外，施威全還公開許多論文手稿、就學證明及與校方有關的書信，並透露許多與該段經歷有關的內容都有寫在他的書中，是公開的資訊。施威全說，雖然他曾表態認為蔡英文的學位是真的，但也公開說過蔡英文的論文「真的沒有經過嚴格的scrutinised」，還曾數次以專欄文章的方式批評其政策，強調「不該因為政治喜好就扭曲專業認知」。