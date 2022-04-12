前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾的司法醜聞，至今餘波盪漾，身為最高法院院長吳燦兒子的律師吳孟勳，因認監察院新聞稿不實指控他與石木欽不當飲宴，有損個人名譽，提告要求國家賠償，台北地院12日開庭，吳孟勳提議以調查員或是監委個人名義公益捐款作為和解條件，但監察院告訴代理人表示，自己不是被告，也沒有獲得授權，會將提議帶回院內討論。

當年石木欽案爆發後，監委王美玉和高涌誠在彈劾石的記者會和新聞稿中指出，曾任佳和董事長翁茂鍾委任律師的吳孟勳，與石等人也有不當接觸，吳於是主張名譽權被侵害，請求監察院國賠100萬元，並要求王美玉、高涌誠連帶賠償100萬元。

12日法官詢問雙方有無可能和解，吳孟勳律師表示，上一次雙方談和解是這個月11日，期間雙方以e-mail往來討論多次，監察院要求在澄清稿中加入「有合理查證」，但吳並不同意，和解與否還要進一步討論。律師指出，公益捐款的金額都可以討論，當初吳因監察院記者會蒙受不白之冤，造成他很大困擾，因此請求國賠只是希望監院未來能更詳盡地調查。