隨著新冠肺炎染疫輕症化，許多國家逐步走向與病毒共存，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，「當世界各國與病毒共存，台灣也被逼著要躺平」，這波本土疫情爆發，境外移入數字也居高不下，還連續5天破百例，但各國統計境外移入確診數字一直在減少，台灣反而沒有減少，還一直創下新高，令他忍不住直呼「真是見鬼了」。

潘建志今（12）日於個人臉書粉專分析，台灣的境外移入確診數人數，自4月7日以來，已連續5天破百例，「我真的不懂」。根據各國境外移入確診數統計資料看，每日新增境外確診數從3月19日後就一直減少，每周入境人數也差不多，按照比例來看，台灣的境外移入也應該減少才對，更何況入境台灣還要繳交PCR陰性報告，甚至越南還被要求登機前6小時快篩陰性證明，如此嚴格的管制措施，境外移入還沒減少「真是見鬼了」。

潘建志指出，境外移入確診比例高，就有一定的比率會讓病毒滲透到社區，可能是經由防疫旅館群聚、機場人員或醫護人員感染等，種種因素都很難避免，會導致社區一直有新的傳播鏈，衛生單位就要不斷匡列、隔離才能控制本土確診數，但境外移入升高，會使本土疫情很難控制，匡列和隔離量能就會不足。

潘建志表示，境外移入個案之所以會這麼多，合理推測是全球疫情並沒有降溫，確診數在統計上減少，是大部分的國家已不再認真檢驗PCR，檢驗得少，確診數就會往下降，但Omicron BA.2變異株傳播力快，確診旅客大多都是無症狀，或是還在潛伏期，大多是在台灣做PCR才發現染疫。

潘建志說，入境台灣一定會做好幾次篩檢，等同於在幫全世界隨機採樣，也更能反應世界疫情的狀況，目前很多國家邊境已經放鬆管制，甚至連口罩都不戴了。最後潘建志說，當世界各國與病毒共存後，台灣也被逼著要躺平，要靠長者的疫苗覆蓋率，及足夠的口服藥來減少重症死亡率。