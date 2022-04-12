徐姓男子2017年至2018年在桃園市地政局擔任約聘人員，卻趁機偷拍6名女同事裙底。他離職後，同事在其公務電腦發現上百張照片才曝光。桃園地院審理，認為他尚未與6人和解，依6個竊錄他人身體隱私部位罪判拘役115天。

檢方調查，徐男在桃園市地政局擔任約聘人員，卻無故偷拍同事裙底，因此依妨害秘密罪起訴。

桃園地院審理時，審酌徐男為滿足一己私慾，竟竊錄6名身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，更造成同事身心恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，顯欠缺尊重他人隱私權之觀念，且破壞社會善良風俗，應予非難，又迄今未能與同事和解並獲得原諒，惟衡以其犯後始終坦承犯行，暨考量其犯罪之動機、手段、情節，及自陳大學畢業之教育智識程度，判處拘役115天。

法院也提到，徐男請求緩刑，但考量他行為對同事所造成之影響非輕，且迄未能與同事等6人達成和解、亦未賠償同事所受之損害，認不宜宣告緩刑。