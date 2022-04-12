台積電今年1月初衝上688元新高點後，股價出現反轉，加上外資持續調節持股，今（12日）觸及552元低點，股價短短三個月下跌近2成，讓不少投資人哀號。儘管如此，有網友卻不擔心台積電後市，並認為政府相關退休基金大量持有台積電股票，其實比散戶更擔心台積電下跌，「台積電往下走，政府比你還怕好嗎，總會想辦法護住股價。」

台積電股價近期出現一波下跌，引起PTT論壇網友們熱烈討論，但有網友認為，台積電沒那麼糟，越跌越買才是王道。他先點出，政府相關退休基金持股台積電的比例，都占其投資台股比例約3成，尤其勞保基金持有台積電的比例更是高達4成。

此外，他提到勞保基金原本預估2026年就會破產，但去年投資績效有成，延到2028年才會破產，「如果台積電繼續大跌的話，勞保基金除了可能回到2026年破產，甚至還會提前，你覺得這個是這個政府能夠忍受的嗎？」

該網友也推測，近期金管會針對台積電外資報告事件進行調查，給予其他上市公司沒有的待遇與條件，無疑是為了保護台積電的股價，「政府比你還怕好嗎， 小兒不買，我們政府會買而且還會護住股價，台積電沒那麼糟，越跌越買才是王道。」

文章引起網友們熱烈討論，「GG本來就是有大人在顧阿，這不是常識嗎」、「GG不是一間公司，是整個產業鏈」、「其實台股就是有人在顧，不然怎麼可能要跌不跌的樣子」、「外資報告被鎖定，好奇到底是能罰什麼」、「不管怎麼樣，外資不回來都會繼續跌」、「如果GG倒了，台股也完了，所以你說呢」、「時不時國安基金就跳出來喊話，這就很明顯了。」

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