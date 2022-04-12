疫情延燒，國防部副部長柏鴻輝昨天證實，目前共有74名國軍官兵確診，外界擔心影響國軍戰力。對此，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校表示，國防部會以正向面對疫情挑戰，用最嚴謹的態度執行各項防疫作為，來維持戰力完整。

陳怡蓉指出，國軍依中央防疫指導及疫情現況，同步滾動式修正防疫具體措施，來強化人員進出營區篩檢等各項防疫作為。因應本次社區疫情變化，國防部已於4月1日針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

媒體關切國防部會不會暫停教召？陳怡蓉說，若疫情擴散警戒升級，中央下令停止各類型集會活動，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知召員／役男。至於參加教勤召及軍事訓練役男，若本身有健康狀況疑慮，國防部均有專責聯絡窗口協助辦理停止徵集。

此外，中央流行疫情指揮中心已跟輝瑞藥廠簽訂採購70萬人份口服藥物，陳怡蓉指出，該類藥物係屬新冠肺炎治療劑，由中央統一調度並配撥至指定醫療院所，給予符合條件病人治療使用。國防部所屬軍醫院已獲分配，後續配合中央調度執行各項防疫工作。