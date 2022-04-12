包括途經北斗分局、員林分局、彰化分局等都會有檢察官進駐，一發現有異常群眾集結狀況將強力執法，展現遏止不法案件的決心。（彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真）

有史以來頭一遭，彰化地檢署今宣布為了防止不法人士再次滋事，14日大甲媽祖回鑾時將派主任檢察官率專責檢察官駐區，以利及時掌握併處裡突發不法事件，包括途經北斗分局、員林分局、彰化分局等都會有檢察官進駐，一發現有異常群眾集結狀況將強力執法，展現遏止不法案件的決心。

彰化地檢署表示，針對近日境內遶境有不法人士滋事危害社會安全事件，除了具體個案由專責檢察官嚴查追訴外，本署檢察長俞秀端12日上午邀集彰化縣警察局長、轄區各分局長招開「防制大甲媽回鑾群眾滋事犯罪檢警聯繫會議」，救回鑾可能衍生的程序、蒐證、及及時壓制等問題，進行討論。

會中俞秀端提出包括針對遶境回鑾途經的３個分局，分由３位主任檢察官率臉專責檢察官駐區，以利及時掌握，其餘支援分局則由另外２外主任檢察官督導協助，並透過打擊群眾滋擾犯罪聯繫平臺共享情資，遇有不法案件立即通報，並由駐區主任檢察官親自指揮偵辦，蒐證、訊問、並視情節作有必要之強制處分。

彰檢說，檢察長也要求各分局必須長握轄區各公廟、接轎團體、帶隊人員等，以利活動順利進行，另外針對高風險區域，易衝突治安點也要加強情資蒐集，運用科技設備即時掌握遶境狀況，針對媽祖鑾駕前、後人群動態及時搜證，一發現有異常群眾集結狀況，將會迅速應變處理。

俞秀端表示，為了社會治安及臺灣良好的傳統宮廟文化活動，彰化地檢署絕不容許任何暴力份子破壞，因此本署絕對從速從嚴偵辦，決不寬貸，並且全力維護依法執行公權力之警察同仁的執法尊嚴，以及保障社會安全之核心價值，是絕不容忍非法分子挑戰國家公權力。