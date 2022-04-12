民眾可體驗穿賽夏族服飾，跟著原民獵人探訪獅頭山歷史遺跡，還可享用原鄉道地美食，體驗難得的部落旅遊。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗南庄地區有許多泰雅族與賽夏族特色據點，參山國家風景區管理處即日起推出各式原住民族套裝旅遊，讓民眾體驗穿賽夏族服飾，跟著原民獵人探訪獅頭山歷史遺跡，還可享用原鄉道地美食，體驗難得的部落旅遊。

參山處指出，南庄地區不僅有古色古香的老街觀光，只要再往蓬萊線或東河線前進，就可輕鬆探索到部落故事，感受不同的旅遊體驗。參山處今年輔導5家部落旅遊業者，媒合旅行社推出「賽夏神靈傳說」及「部落森遊會」2條部落主題遊程，內容豐富生動，充滿各種耐人尋味的原民生活故事。

參山處表示，位於獅頭山風景區的南庄地區，有泰雅族的石壁部落、鹿場部落與賽夏族人的蓬萊部落、八卦力部落以及瓦祿部落等，規畫蓬萊線的「賽夏神靈傳說」1日遊程，將帶遊客走進八卦力部落的嘎嘎歐岸園區，除了可探知賽夏部落歷史記憶外，遊客可以親自製作蕨類植栽、穿戴賽夏族臀鈴跳原民舞蹈體驗，並品嚐來自蓬萊部落開發的故事飯包、自己烤的石板烤肉料理，從原汁原味的飲食文化瞭解部落。

而東河線的「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」1日遊，則是由當地原住民獵人帶領遊客進行鹿場部落巡禮及分享原民狩獵技巧，分辨山豬、山羌等足跡，過程也探訪日警紀念碑，述說日本政府與原住民過往紛爭歷史見證。

到面壁思過休息站，瞭解石壁部落過往今來，再走進昔日老東河派出所「瓦祿原民小舖」，一窺當年住民的各種山居生活，而原民手作工坊的編織教學，以及部落耆老穿著族服衣飾巡禮東河部落，更是旅程中讓人回味無窮的新體驗。

參山處表示，這次串聯南庄泰雅族、賽夏族各式特色景點，民眾能深刻體驗部落原鄉生活，最近還可搭配國旅券優惠使用，即日起報名者還能抽原民特色編織袋，歡迎大家踴躍參加難得體驗的部落旅遊。