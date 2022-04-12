一項衡量澳洲商業環境的經濟指標在3月大幅回升，企業認為銷售穩健，且勞動力市場強勁，但同時成本持續飆升也推升了零售價格，使通膨情勢更添憂慮，澳洲央行最快在6月啟動升息的壓力也隨之升高。

澳洲國民銀行（NAB）周二公布3月商業景氣指數急升1倍，達到 +18。企業信心指數升高3點，達到+16。

此外，3月銷售指標大漲13點，報+24，而企業獲利能力指標上揚8點，為+13。

就業指數升高4點，為+12，顯示澳洲失業率可能很快就會跌破4%，為1970年代初期以來首見。

選舉正陷入苦戰的澳洲總理莫理森應該會相當樂於見到這樣樂觀的調查結果。

NAB首席經濟學家Alan Oster表示，澳洲商業景氣改善主要由零售業推動，該產業的狀況指數大漲23點。此外，娛樂與個人服務，以及金融、商業和地產等領域也都帶來提振。受訪企業對交通、建築、娛樂和個人服務產業的信心大增。

遠期訂單（forward order）和商業投資指標亦有所回升，顯示復甦態勢將繼續下去。

調查顯示通膨仍然是一大問題，企業採購成本和勞動力成本創下歷來最大漲幅，進而推升了零售價格。該經濟學家表示，近幾個月來價格持續上漲，意味著本月晚些時候發布的第一季CPI數據可能很強勁。

許多分析師已經警告第一季CPI可能意外偏高，使澳洲央行最快在6月開始升息的壓力升高。