國內新冠疫情加劇，居家隔離人數破3萬，藥師公會全聯會今天上午緊急召開應變會議，連同全國25縣市地方公會，配合中央政策執行送藥到府服務，採不強迫藥局加入的方式，最快周四就會統計出願配合送藥的藥局，其中新北市已先有300間藥局先行。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，藥師送藥到府服務已實施多年，為因應政府啟動輕症患者居家照護，將配合醫院端使用「健康益友App」視訊診療開立處方箋，透過藥局端窗口結合電子處方，完成調劑後由藥師親送至民眾門口，用手機電話通知領藥，並指示相關用藥衛教，維持與病患零接觸。

黃彥儒表示，送藥到府服務不會強迫全台藥局都參加，但要維持一鄉鎮至少有一間藥局的規模，目前新北市已有200至300家藥局表態投入，台北市也有數十家藥局加入，較擔心偏鄉地區可能會有送藥量能不足的問題，預計周四公布首波統計結果。

黃彥儒說，由於目前新冠抗病毒藥物尚未開放用於居家照護確診者，因此配送藥物大多已支持性藥物、慢箋為主，社區藥局長年都有與醫院配合，藥物庫存上沒有問題。