44歲華裔男子薛成海（Chenghai Xue）7日在麻州法院外對外甥王聰（Cong Wang）連開6槍，導致王聰當場喪命。

44歲華裔男子薛成海（Chenghai Xue）7日在美國麻州地方法院外，開車衝撞自己的外甥並近距離連開6槍，外甥當場斃命。法庭文件顯示，23歲外甥王聰（Cong Wang）在從大陸留學美國後受到舅舅許多幫助，不過後續竟與舅媽發展不倫戀，舅媽在交往2年後要求分手，王聰不滿，多次威脅殺死舅舅一家人，造成雙方關係惡化。

綜合美國國家廣播公司波士頓地方台（NBC Boston）、波士頓WBZ-TV電視台報導，44歲華裔男子薛成海7日下午5時左右在麻州劍橋地方法院外的停車場，對著23歲的外甥王聰連開6槍，王聰當場斃命，薛成海8日因被控謀殺出庭。

法庭文件顯示，來自中國大陸、旅居美國的薛成海，曾在王聰赴美初期幫助外甥就學，王聰後來進入美國東北大學（Northeastern University）攻讀電腦學科。

不過在薛成海於2018年短暫返回大陸出差期間，王聰竟與薛成海的妻子、自己的舅媽發展婚外情，這段不倫戀持續了2年。2020年薛成海的妻子提出分手，令王聰相當不滿，甚至傳送訊息給薛成海的妻子，威脅殺害他們全家，訊息內容包括：「我要殺了你們全家，如果不殺，我會自殺」、「我的未來都被你毀了」、「我現在已經沒有尊嚴」、「我就是行屍走肉」等。

44歲華裔男子薛成海（Chenghai Xue）7日在麻州法院外對外甥王聰（Cong Wang）連開6槍，導致王聰當場喪命。

與王聰的不倫戀導致薛成海與妻子於2020年夏天離婚，不過兩人仍住在一起，並向法院申請對王聰發布限制令，薛成海指控王聰曾攻擊過他，甚至多次試圖闖入他位在麻州阿靈頓（Arlington）的住家，在他家外面徘徊。他稱王聰甚至要他幫忙找美國妻子結婚，以取得綠卡，不過薛成海拒絕幫忙，讓王聰相當沮喪。

7日薛成海與王聰出席劍橋地方法院的聽證會，薛成海申請延長對王聰的限制令，不過法官決定不再延長限制令，幾分鐘後法院外的停車場就陷入混亂。

44歲華裔男子薛成海（Chenghai Xue）7日在麻州法院外對外甥王聰（Cong Wang）連開6槍，導致王聰當場喪命。

檢察官瑪奧妮（Ceara Mahoney）表示，薛成海駕駛自己的雪佛蘭（Chevrolet）轎車衝撞王聰，將外甥按在一輛豐田（Toyota）休旅車上，近距離朝他的頭部連開5至6槍。目擊事發經過的薛成海辯護律師巴拉比諾（William Barabino）說，薛成海一共對王聰連開5槍，導致王聰當場喪命。

他說事發後他用膝蓋壓住薛成海，一旁躺了王聰的遺體，直到警方趕到現場。

巴拉比諾說，法官否決延長王聰限制令的決定一定嚴重影響了薛成海，影響程度超出外界想像。

他對於薛成海擊斃外甥感到相當難過且震驚，形容薛成海是相當友善的客戶，「非常溫和、善良、沒有暴力史。」他說薛成海在中國大陸長大，在大陸拿到統計學博士學位，是非常聰明的人，在求學期間一直是第一名，在哈佛大學統計系也進行過博士後研究，有2個孩子，「我知道他非常愛孩子們。」他為薛成海的人生將徹底改變感到難過。

另一方面，王聰的前室友林凱文（Kevin Lin，音譯）也透露，王聰也相當懼怕自己的舅舅，甚至一度擔心薛成海會闖進來殺他，連林凱文自己也感到擔憂，不過他也認為，王聰疑神疑鬼的成份比較高。

林凱文說 ，王聰非常努力工作，曾說自己一天工作80小時，希望讓上司印象深刻。

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