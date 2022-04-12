台商回流、外資接連來台投資，又碰上資金狂潮，全球通膨壓力升溫，再度凸顯豪宅產品的保值避險性，推動近幾年豪宅買氣，近期北市傳統一級商圈包括東區、敦化等地透過危老、都更等模式塑造新一批新世代豪宅，房產業者預期，這一批新豪宅有機會創造區域新高行情外，更能打造全新世代的豪宅版圖。

住展調查，今年329檔期，台北市推估有高達1083億元的新案問世，其中兩大新世代指標豪宅案「耑序」、「Diamond Towers台北之星」預期也會在329檔期開賣，因為兩大新世代豪宅案釋出，讓北市傳統豪宅聚落的大安區在329檔期預計超過5百億元新案問世，為12行政區中推案量最高的區域。

實價登錄2.0在去年7月上路後，預售屋即時揭露縮短議價時間，加速整體買氣，甚至北市有數個豪宅案還在預售銷售階段便擠進「單價200萬豪宅俱樂部」，加速豪宅價格定錨。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，這波豪宅熱銷潮主要受惠於全球肥咖條款及中美貿易戰之後的台商回流、防疫資金潮、投資獲利轉進實體資產，以及新豪宅上市等四大利多條件，尤其近期預售物件多半是這幾年配合都更、危老政策所重建的新大樓，位置精華，換屋、置產客通吃。

攤開此波房價漲幅，其實裡頭很大比例是因為缺工、造價上漲，尤其造價平均上漲超過3成，再加上地價上漲，央行又限縮土、建融，在在都成為房價上漲的眾多因素，建商的獲利空間則相對有限。

此外，北市能打造豪宅的土地原料已經相當稀少，因此，邀請國際級建築大師打造已成新形態豪宅標配，對於建材、建築體等各方面都相當講究，甚至要從歐美國家引進，但目前不論是空運、海運等運費全面上漲，更促使營建成本不斷上揚，推著房價往上走。

通膨影響之下，豪宅產品保值避險性躍然紙上，在有土斯有財觀念根深蒂固的台灣更明顯，根據瑞普萊坊最新發布的去年第四季「全球豪宅指數」，台北市豪宅價格年增率達18.9％，為全球調查的46個城市中，漲幅第六高，在亞洲各城市中僅次於首爾，為全亞洲漲幅第二高倍。