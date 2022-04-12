立委楊瓊瓔(右)說，雅潭路除路面將全段刨鋪外，兩側的電線桿亦爭取下地，還給民眾行的安全。(陳世宗攝)

潭子區東寶里雅潭路面破損嚴重造成顛簸不堪險象環生，引起民眾強烈撻伐！市議員賴朝國接獲民眾陳情，今天和立委楊瓊瓔邀集市府建設局等單位到場會勘，爭取民眾行的權利。賴朝國指出，建設局允諾立即辦理工程改善，預計6月初進場施工，趕在8月底前完工，讓民眾不再飽受膽戰心驚之苦。

民眾陳情說，雅潭路是大雅區通往潭子區的主要道路，每天人潮車陣絡繹不絕，卻因路面不平，造成民眾行經宛如在跳「漫波」，尤其入夜後，開車行經更是險象環生，稍不留意就發生「車輪下的悲情」；因意外不斷特聯袂向地方民代陳情，期能爭取民眾行的權益，政府單位不能無視民眾的生命權。

賴朝國接獲民眾陳情後，今天邀集市府建設局、中市養工處到現場會勘。賴朝國指出，民眾要求既有路面須刨除重鋪外，天空纜線下地及人行穿越道等都急需處理，地方民眾希望市政府儘速辦理改善，避免車禍等意外一再發生，並要求養工處應盡速辦理路面改善工程，確保人民生命與財產安全。

立委楊瓊瓔表示，路平是民眾最關切的生活問題，常有民眾透過臉書留言，反映潭子區雅潭路道路損毀嚴重，她常透過會勘的過程期盼有關單位儘速改善道路的路況；潭子區雅潭路段位於潭子東西向的主要道路之一，已經多年未進行全段刨造成民眾行的不便，兩側的電線桿應儘速改善地下化。

建設局副總工程師廖國雄說，道路改善涉及各項管線，必須要經過多方協調，潭子區雅潭路面破損嚴重確有改善的必要；依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔及鄉親的建議，養工處將在6月初進行路面改善工程，合計長度約990公尺、寬約21公尺，總工程經費約4100萬元，預估今年8月底前即可完成。