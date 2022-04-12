歷經3年半開發的台南市麻豆工業區市地重劃工程，目前正進行招商中。但因鄰近的變電所負載已經趨近飽和，未來只要發生跳電，工業區就有停電危機。台電公司有意斥資1億4600多萬元向市府購置0.55公頃的工業區用電土地設置變電所，市議會財經委員會現勘後原則同意此事，但也責成市府經發局等單位，提出有利市府的最佳售地價格後向議會提案，以便排入審查程序。

市府地政局指出，麻豆工業區市地重劃位於國道1麻豆交流道西側，總開發經費17億餘元，面積110.83公頃；其中，工業用地約89公頃、公共設施面積約21.53公頃。市府已爭取納入中央大南方大發展計畫及成為南科衛星工業區，水利局也新建2座抽水站、3座橋梁及道路箱涵等解決淹水問題，地方更期盼盡速招商。

市府為配合麻豆工業區整體開發，擬在麻豆工業區麻佳路以北設置公園用地及電力事業用地，預備由台電購地0.55公頃設置變電所，以滿足工業區廠商的用電需求。

市議會財經委員會召集人王家貞、黃麗招及在地議員吳通龍、陳秋宏等人，會同經發局、地政局、財稅局及台電公司等相關單位前往現場會勘時，台電嘉南供電區營運處副處長黃添輝表示，經評估麻豆工業區的用電需求後，發現鄰近的變電所負載已經趨近飽和，為確保供電品質及可靠度，有必要新建一座變電所，屆時供電管線也將採用地下電纜，不會有高壓電塔矗立的景象。

經發局主祕王俊博則指出，麻豆工業區內沒有一般住家，可降低當地居民健康及影響生活安定的疑慮，且與當地的民生設施都有相當的距離，加上新變電所無論外觀或配置都符合環境的融入，不會造成心理壓力。未來除可滿足工業區的用電需求，也能供給鄰近民生用電的需求，提升廠商進駐意願，將積極爭取議會對此案的瞭解，盡速取得變電所設置用地。

王家貞等人認為，麻豆工業區的開發，可創造許多就業機會、振興當地經濟，原則上同意由台電購地建置變電所，但台電預估以1億4600多萬元向市府購置0.55公頃土地設置變電所，購地價格是否合情合理？似乎有待商榷，強烈要求經發局及財稅局必須謹慎評估合情、合理、合法的土地售價金額。