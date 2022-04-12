民進黨「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今發布基隆市長林右昌的訪談內容。林右昌透露，蔡英文總統對基隆非常熟悉，擔任總統前，常開車到北海岸兜風看海景，雖然任職總統後不能自己開車，但仍是非常關心基隆的建設與未來發展，對於基隆在近幾年可以有大幅的改變，他認為，是蔡總統對於這座城市的支持。

對於「基隆捷運」的討論，林右昌認為，基隆的公共交通建設完整便利，對於捷運的需求不全然在於通勤運輸，而是為了完善北北基一日生活圈的大都會機能，進一步帶動基隆產業發展。國家和城市的發展要跳脫狹隘的行政區域角度，再做整體的規劃思考，民眾生活、工作的範圍並不受到行政疆界的限制。

林右昌受訪提到，6月10日19日在基隆登場的「2022城市博覽會」，將以整座城市作為大型展覽場館，展現基隆獨有的港口之美。這次博覽會要推翻大家對雨都的陰鬱印象，將海港的浪漫風情呈現在大眾眼前，希望大家感受到「甜甜的基隆」。

林右昌說，從小就是個天馬行空的浪漫主義者，成長過程中逐漸養成理性思辯的習慣，而身為市長就必須平衡兩者，以浪漫的思維去思考城市發展，實事求是的穩健實行。擔任市長以來，基隆的轉變是眾所皆知的，從公共建設的完善，再到城市文化的建立。

台大城鄉所畢業的林右昌，七年多來將所學運用在城市建設上，成功打造基隆的全新風貌。對於6月即將盛大登場的基隆「2022城市博覽會」，他提到將有三大亮點。

他說，一是把整個城市做為策展空間，也就是「城市即展場」，共有三個展區和一個副展區，分別以港口城市、文化歷史、生態永續、海洋生活，做為策展主題；二是夜間也可觀展，結合公共藝術的光雕設計，看見夜晚的絢爛風貌；三是基隆是一座海港城市，這次策展也會有全台首次，只有來到基隆才有的海上觀展。

面對網友提問，基隆人的家裡是否有多台除濕機？林右昌笑稱自己家裡僅有一台，也不會隨身攜帶雨傘。此外網友問及最喜歡自己的哪個部位？林右昌不忘放閃，回答太太最喜歡他的眼睛，令主持人直呼浪漫。