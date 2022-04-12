國泰金(2882)旗下國泰世華銀行2005年於越南廣南省設置的茱萊分行，今日喬遷至地理位置更佳的胡志明市，並更名為「國泰世華銀行胡志明市分行」。該行耕耘越南16年，2021年來自越南據點的稅後淨利年增超過40％，為海外據點之冠，除了提供台商進駐越南或擴廠資金需求外，也協助客戶於國際市場進行籌資，成功為越南多家企業及金融機構提供融資解決方案。

胡志明市為越南最主要的經貿及金融中心，其GDP約占越南全國近四分之一，考量業務規模成長且為更加貼近客戶，國泰世華銀行與國泰人壽、國泰產險越南總部亦皆坐落於胡志明市，此次喬遷可發揮集團綜效，擴大對客戶的服務範疇。

在產品服務上，除提供越盾及美元現金管理、企業網路銀行、貿易融資、專案融資、聯貸等金融服務外，預計於2022年7月推出企業戶換匯避險產品，滿足客戶往來貿易上的需求。

國泰世華銀行在越南的大型指標案件包含大型民營集團Vingroup、大型國營銀行Vietinbank及BIDV、大型民營銀行Techcombank、越南天然氣PV GAS等。此外，亦成功籌組知名證券商HSC、VNDirect等國際聯貸案，為當地企業提供籌資方案並提升知名度。