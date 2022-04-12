新竹市西大路地下道是新竹市區連絡鐵路東西區最重要道路之一，完工44年來尚未大規模整修，目前已出現牆面裂縫滲水、積水、路面坑洞等情形，市府將斥資8200萬全面大整修，預計4月底動工，白天封閉1個車道施工，暑期全封閉45天，今年底完工。

今天主持開工典禮的市長林智堅表示，西大路地下道使用率高，尖峰時段每小時汽機車流量高達2200多輛，但啟用至今44年卻沒有大規模整修。因此，市府自2019年啟動規畫設計，但積極爭取中央補助都未果，特別感謝新竹市議會支持，今年改市府自籌8200萬元作大規模整修，期盼改造後能讓民眾使用上更便利。

他指出，因施工交通陣痛期，已要求相關工務處、交通處做好配套，如替代道路規畫、交通宣導，施工也要以集中連續作業、減短作業期間、封閉道路前置完善為執行原則，並加速趕工，縮短對市民造成不便、減輕衝擊，盼市民多包涵。

市府工務處表示，西大路地下道長150公尺、寬14公尺，因牆面裂縫造成地下水滲漏形成壁癌，且位處低窪排水不佳，人行步道常見溼滑、積水陰暗。既有格子梁結構在兩側鄰房及地下水壓等側向壓力造成隆起現象、路面柏油狀況差，加上照明不足，給人陰暗、潮溼、治安死角的不好印象。

此次改建計畫包括硬體設施加強、整體防水、增加照明設施、補強結構、修補鋼筋外露、地下道原有柵欄及淹水管制系統重建等，並將整合地下道汽、機車、人行道景觀，整體空間環境美化，將以溫暖明亮的木質色系，全面點亮地下道，營造新的城市景觀通廊。

工務處同時指出，施工期間勢必對交通造成衝擊，市府也祭出減輕措施如替代道路、宣導措施，預計4月底開始，白天非交通尖峰時段，採局部封閉1個車道施工，開工與完工期間視需要夜間封閉道路施工，暑假期間則將全封閉45天，預計於今年底完工通車。