國內疫情再起，許多人因此對於出門感到怕怕。新光醫院副院長洪子仁今天表示，今年台灣疫情跟去年5月完全不一樣，不但敵人不一樣，多數國人也都已打疫苗，因此可以不用像去年那麼緊張。

因應新冠肺炎疫情應運而生的昕新智慧診所（新光醫學中心醫療合作），結合新板傑仕堡健康園區，設立住宿型腸胃鏡健康檢查，從去年7月30日到現在已完成3000例，今天舉行發表會。而洪子仁是昕新智慧診所的董事，他對現在的台灣疫情做了一些解析。

洪子仁表示，國內疫情再起許多人因此不敢出門餐敘，並自我設限不敢行動。而事實上，現在台灣的疫情跟去年5月完全不同，敵人不一樣，國人也有更多準備，因此不用太緊張。

洪子仁說，去年5月台灣遭遇的是Alpha病毒，會攻擊人的下呼吸道，即使是50歲以下年輕人，一旦被感染，情況不好的話，還是要送醫院治療。但現在台灣遭遇的是Omicron病毒，到目前為止，感染的人中，99.76％是無症狀或輕症。

洪子仁進一步指出，去年5月時，國人沒有打疫苗；而現在，多數國人已打了2至3劑疫苗，已經有防護力，一旦染疫，產生重症或需要住院治療的比例也很低。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，診所成立至今已完成3000例無痛腸胃鏡，檢出大腸息肉年紀最輕的僅25歲且長有3顆息肉；也檢出28例癌症，其中腸癌、胃癌占了17人，為0.56％。

朱光恩說，大腸直腸癌在國內10大癌症死亡率排行榜中居第3名，發生率則是第2名；在國際上，台灣大腸癌的發生率高居世界第一，50歲以上台灣民眾終身罹患大腸直腸癌的機率是7％。而大腸鏡、胃鏡是非常重要的健康檢查項目，早期偵測癌症早期治療，效果更佳。