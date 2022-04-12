台北捷運新埔站上行手扶梯上個月無預警下滑，現場監視器畫面流出後震驚各界，北捷事後雖公開道歉，卻強硬表示要懲處外流影片的內部同仁，引發外界熱議。對此，北捷表示，該員已向單位主管自首，坦言自己用手機翻拍後有傳給友人，但此舉已違法相關規定，將依公司規章進行懲處。

台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會進行專案報告，針對新埔站電扶梯異常事件，國民黨市議員張斯綱詢問，北捷是否已抓到外流之人，未來將如何懲處、調查情況又是如何？

北捷總經理黃清信坦言，該員已向單位主管「自首」，對方也表示自己知道不能翻拍等相關規範。他解釋，北捷監視畫面使用有既定規範，基於公務需求可提供相關單位調閱，一切按程序進行，但有明定禁止翻拍，待事件釐清、調查後，會依程序懲處，但不願透露可能懲處內容。

不過市議員張斯綱、戴錫欽質疑，北捷在此事處理上速度過慢，事隔多天才舉行記者會公開說明，導致訊息很亂，且不願第一時間提供監視器畫面讓大眾知道。黃清信則強調，公司在事發當下有發布新聞稿說明，但第一時間還是處理事故、旅客慰問等事宜。

黃清信事後接受媒體聯訪時說，該同仁在事發多天後向單位主管自首，坦言自己是在值班時拍攝再傳給友人，但公司懲處的重點放在「翻拍」，不追究影片被上傳至臉書社團部分，他強調影片涉及民眾個資，且內部工作規明文禁止翻拍，後續將由考核會依情節進行相關懲處。