響應政府推動離岸風力發電產業發展，及第三階段離岸風電運維國產化目標，海碩能源結合國立成功大學近海水文中心、國內知名研究單位及儀器、設備製造組裝商，打造產學研一體團隊，海上觀測設備設計、製造、系統整合、佈放及氣候窗預測皆由國內廠商獨立完成，提供離岸風電「海氣象觀測」及「氣候窗預測」在地化優質服務。

海碩能源成立於2020 年，為台灣本土專業離岸風電運維公司，曾參與台電一期運維中心的規劃與建置，並與英國離岸風電商Correll合作，提供離岸風電運維服務。此次與成功大學近海水文中心合作，提供海上「風、波、流」觀測及「氣候窗」預測服務。海碩能源除提供專業離岸風電運維技術與服務，更規劃成立風電人才培訓中心，從台灣出發，未來提供亞洲周邊區域離岸風電運維服務。

海碩能源董事長張家禮表示，離岸風電為台灣「2050淨零碳排」國家政策重要的一環，海碩能源響應政府政策，積極佈局離岸風電運維市場。台灣在資訊服務上擁有雄厚的軟實力，台灣在「海氣象觀測」及「天氣窗預測」擁有數十年在地資料及經驗，感謝經濟部納入離岸風電第三階段在地化項目，讓台灣的軟實力得以被發現及重視。

國立成功大學近海水文中心董東璟主任表示，近海水文中心成立24餘年，已於台灣周遭海域佈放超過30餘座海氣象資料浮標、20餘站潮位和氣象觀測站及約20座雷達遙測系統等，海氣象觀測作業經驗豐富，觀測技術完全自主，並通過國際ISO 9001認證，建置台灣唯一超過20年長期海氣象資料庫，並廣泛應用於海洋與海岸工程、海岸保護及防災、海域遊憩安全、氣候變遷、船舶航行安全、海洋能源開發等領域。此次近海水文中心與海碩能源及國內知名研究單位攜手合作，結合氣候窗預測系統，能更完整提供離岸風電開發商海氣象資訊的服務，有效降低開發商施工階段海氣象風險，提升運維服務的效率。

2022年至2025年台灣離岸風電將進入建設高峰期，2026年後離岸風場逐步將邁入運維期，台灣在「海氣象觀測」及「天氣窗預測」擁有多年在地資料及經驗，海碩能源結合台灣產學研單位，提供海氣象觀測及預測服務，除提供離岸風電開發商精準、優質的海氣象服務，更加速培養及儲備離岸風電在地人才，為台灣離岸風電發展貢獻一份心力。