由藝人庹宗康、姚元浩、、炎亞綸、楊銘威、吳映潔（鬼鬼）以及顏佑庭等人一同演出的實境節目《來吧！營業中》開播以來話題不斷，日前已將石門老屋翻修完的他們，在最近的一集中請來了一群好友來新店面聊天、喝酒，沒想到來賓關韶文在聊天的過程中突然提到「前女友」王心凌，讓姚元浩瞬間露出真實表情。

在最近公開的節目片段中，邀請了溫升豪、關韶文、陳漢典、吳珝陽、謝坤達、黃偉晉等人擔任饕客，為他們翻修的新店面「老屋餐廳La'vou」試菜，而近日剛好推出新書的關韶文也不忘替自己的新書宣傳，並向店長庹宗康毛遂自薦，只是沒想到當庹宗康拿起書準備翻閱時，姚元浩也好奇的靠近，讓關韶文急忙抓住庹宗康的手並向他表示「你可以不要拿，不好意思」，接著慌張解釋「因為幫我寫序的人是王心凌，我不敢拿出來」，此話一出後站在一旁的姚元浩瞬間露出尷尬表情，庹宗康則是一臉不解的看著關韶文。

在一旁喝酒喝到有三分醉意的陳漢典，忍不住衝過去表示「王心凌你跟他（庹宗康）講幹嘛」，之後就直接抓住原本要離開的姚元浩乾一杯，讓原本尷尬的姚元浩瞬間露出無奈的微笑，全部的人也因這尷尬的一幕笑到東倒西歪，不過網友也對於陳漢典成功化解尷尬的表現給予讚賞。

據了解，姚元浩與王心凌過去曾交往4年，但2017年分手後竟爆出「私密照外流」事件，雙方因此徹底撕破臉還一度鬧上社會版面，如今姚元浩雖與名模王心恬低調交往中，但聽到「前女友」的名字還是略顯尷尬。

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