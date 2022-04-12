林姓女子協助柴犬「哈醬」回家。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市林姓女子日前帶著一隻柴犬到湖內警分局湖街派出所報案，請警方幫忙柴犬找到回家的路。警方在柴犬身上找到項圈，得知飼主的聯繫方式與狗的名字「哈醬」，經過聯繫，由於飼主出外且家裡只有老人一名，林女決定好人做到底，送哈醬回家。

湖街派出所警員林巧恬12日說，她當時在所內服勤時，一名林姓女子帶著柴犬到所內，林女告訴警方，她當天稍早駕車經過湖內區中正路時，發現這隻狗四處遊蕩，但身旁卻沒有主人照看，可能是與主人走散了。

警員從犬隻外觀研判，這隻柴犬應是家犬，而非流浪狗，在檢視柴犬有無佩戴名牌或項圈之類的物品時，發現項圈背面有飼主的連絡方式與狗的名字「哈醬」，於是聯繫上飼主。

飼主告訴警方，所飼養的柴犬很貪玩，疑似趁著家門半開之際偷溜出門，當天家人發現犬隻走失，便焦急地在住家周邊找尋，沒想到它居然跑到距住家近1公里外處遊蕩，幸好有路過的熱心民眾與警方協助，感謝大家的幫忙。