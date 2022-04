隨著軌道經濟崛起,高雄TOD(Transit-Oriented Development,大眾運輸導向發展)開發案遍地開花!高雄雙捷聯開首案O10/Y18站招商案,12日由高雄市副市長林欽榮親自主持招商說明會,吸引超過20家廠商、近50人等投資人到場,全案基地面積5450坪,未來開發總銷金額初估上看350億元,可創造6千個就業機會,高雄市副市長林欽榮透露,本案堪稱夢幻基地,已有壽險業者、在地建商展現高度興趣。

「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18 衛武營站土地開發案」3月30日正式公告招商,12日由高雄市政府副市長林欽榮親自主持招商說明會,同時市府特地邀請法務部廉政署主任秘書簡美慧、高雄地方檢察署檢察長莊榮松、橋頭地方檢察署檢察長洪信旭、台灣透明組織協會理事蕭宏金等人共同宣示成立廉政平臺,期望能透過公平丶公正、透明的招商程序協助順利推動本案。

林欽榮致詞時表示,本案正臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近70公頃之開放空間及綠地,且從國道1號高速公路下來3分鐘即可抵達,具有橘線及黃線雙捷共構之優勢,透過完善便捷的地下連通系統與衛武營國家藝術文化中心、三井LaLaport串聯,讓藝術文化融入日常生活,具有高雄東區門戶的指標性優越位置,堪稱是夢幻基地,也是兵家必爭之地。

未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源,打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落,帶動區域藝術雙核心發展。更期待能以「Take your time, stay one more [email protected]衛武營」的理念,打造本基地成為「衛武營藝術之丘」的開發願景。

仲量聯行董事總經理趙正義表示,從台北經驗來看,到站就到家、到站就到公司的TOD發展精神,是高雄未來趨勢,本案基地面積約為5450坪,預估開發量體約8.4萬坪,過去鳳山面公園的推案不多,目前區域行情約30~40萬元,本案面對衛武營景觀的住宅大樓,4字頭絕對沒有問題,甚至有可能超越地區潛力,站上5字頭。

趙正義指出,若以未來區域大樓平均單價45萬元換算,未來開發總銷金額初估上看350億元,可帶動就業機會超過6千人,提升捷運整體運量,促進地區朝TOD發展。

同時,該案也是首度採領取價值權利金的聯開案,機關權益分回價值以50%領回房地、50%領取價值權利金,用以挹注捷運建設基金,其中,領回房地部分投資人亦可選擇回租、以價值權利金跟機關買回房地整體規劃運用。

高市不動產開發公會理事長陸炤廷指出,本案投資金額高,採領取價值權利金的開發方式友善開發商,加上地段位置優越,吸引不少建商躍躍欲試。

不過近期台積電來高雄設廠,造成各類工種均大幅缺工,營造費用大漲,又有工程期限的限期開發,以現階段營造費用無限上升的趨勢來看,粗估單坪造價至少25萬元,一旦開發商得標為了趕工,反倒成了被營造商綁架完工的壓力,造成有意願的業者縮手。