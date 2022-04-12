老婦中詐騙集團圈套，要匯300萬投資，還配合騙員警是匯貨款，所幸，警方及時阻詐。（資料照片）

64歲林婦日前到銀行要匯300萬元，行員察覺疑似遭詐騙通報警方，警方到場關心，林婦自稱從事汽車零件買賣，要匯錢給賣家，企圖要騙行員及警方，但說詞反覆，甚至連倉庫地點都交代不清，更沒簽約書及貨單，經警方苦口婆心勸說，才暫停匯款，保下多年積蓄。

中市第三警分局健康派出所日前接獲銀行通報，前往匯款300萬元的林婦疑遭詐騙，員警報場了解，林婦表示，她從事汽車零件買賣，要匯款給賣家，她認識對方，而且雙方已作好幾次買賣。

但是，員警深入探問就發現林婦的說法漏洞百出，不但對自己公司存放零件的倉庫地點竟交代不清，且金額300萬元的大訂單竟沒有簽契約，也沒有貨單可供證明，甚至連雙方通話紀錄都不敢拿出來。

警方追查赫然發現，林婦要匯款的公司帳戶曾被通報為詐騙帳戶，而且她所提供的公司負責人姓名與該公司實際的營業登記有出入，研判是詐騙集團傳授她這些「先騙過行員及警方的話術」。

經警方研判林婦遭投資型詐騙，苦口婆心極力勸阻，她才同意暫緩匯款手續，暫時保住款項。警方提醒民眾，投資型詐騙手法常出動「帥哥美女」或「懂投資理財的成功人士」等，透過聊天培養信任感，再慢慢轉入「借錢」、「投資」等金錢話題，誘騙受害人轉帳匯款投資。

警方呼籲民眾務必要清楚了解所投資的金融商品及所須承受風險，千萬不要僅憑幾通電話，就把錢匯給別人，造成自己的損失，如有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線或「110」詢問。