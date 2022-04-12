疫情指揮中心今公布本土新增551例、112例境外移入，其中本土確診人數超越去年三級警戒單日新增476例的最高紀錄，創下史上新高，另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之551例本土病例，為291例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含242例為無症狀感染。個案分佈為新北市(162例)，臺北市(115例)，高雄市(61例)，桃園市(53例)，基隆市(37例)，花蓮縣(31例)，臺中市(26例)，新竹縣(16例)，屏東縣(14例)，臺南市(9例)，宜蘭縣及新竹市(各8例)，嘉義縣(4例)，苗栗縣(3例)，雲林縣(2例)，彰化縣及南投縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為60例男性、50例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自印尼(18例)，越南(16例)，菲律賓(5例)，泰國(4例)，印度(2例)，阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、瑞士、馬來西亞及香港(各1例)移入，另62例調查中。入境日介於今年3月29日至4月11日。

指揮中心指出，今年4月10日公布之案27408-27410境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。