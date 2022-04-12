馬國賢主持的播客節目《金馬講》，最新集數邀請到資深深厚、目前為《天才衝衝衝》製作人的曾永全，他不僅暢談成為節目製作人的歷程、分享製作節目辛酸史，還首次還原5年前節目中徐乃麟、唐從聖的「輸不起」事件過程。

入行約10年的曾永全，起初是在劇組擔任助理，但拍了兩檔戲後，他自認戲劇環境並非他所憧憬的領域，於是鬼靈精怪的他在趙哥等前輩鼓勵下轉戰製作綜藝節目，並跟著有「綜藝教父」之名的已故資深前輩「寇桑」黃義雄學習，曾永全回憶說道：「當時『寇桑』常讓我們在錯誤中成長，不僅是怎麼做節目，甚至人生道理都會給予我們指點，到後期比較有經驗後，他也不斷告訴我要把所學傳承給後輩，這樣產業才會有更多年輕戰力。」

30歲正式升格為節目製作人的曾永全，抱持初身之犢不畏虎的心態接下挑戰，連馬國賢都稱讚曾永全相當勇敢，馬國賢也以藝人角色給予回饋表示：「全哥製作的節目，尤其是衝衝衝，節目就是真實，比較不會設定一定要怎樣的玩法，會顯得更自然。」

曾永全表示時代不同，做節目的思維就需要改變，過往觀眾看節目可能純為了娛樂，就比較不會想太多，但現在的觀眾更為精明，接收的資訊量也更廣泛，若還是像以前有很多節目的「SET感」，內容就很容易被觀眾淘汰，但也因為講究一切自然，因此錄製節目時難免有擦槍走火的時刻。

馬國賢立刻追問曾永全關於5年前「輸不起」事件的當下狀況，曾永全坦言：「剛開始很多人以為是做效果，但完全沒有，就是主持人跟來賓意外產生爭執，當節目變得自然時就可能有突發的事件，但在這件事後，其實乃哥也跟他聊過，彼此人生都有學習，所以回想起來也不算是壞事。」

馬國賢也提到無論是徐乃麟或是唐從聖都是個性非常好的藝人，因此當事情發生後他一度以為是炒話題，不過這些就是藝人會面臨的考驗，而兩人在事件後的處理方式也都值得學習，做節目多年累積許多資歷的曾永全，被馬國賢問到如果能重來是否還是想當製作人時，很快給予肯定的回答，他認為做節目不僅是滿足自己，節目帶給觀眾的娛樂更是他繼續做下去的動力，最後馬國賢也敬佩曾永全的意志，並祝福他製作的節目都能收視長紅。