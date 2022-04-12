新竹縣消防局竹北義消分隊副分隊長周欽堂，1月間出勤火災任務結束，半蹲收拾水帶時，突然暈倒失去生命徵象，經急救搶回一命，縣議員陳凱榮為此補助購置「電動式水帶捲收機」，義消鄭豐承和林祺證也研發「自走式水帶沖洗器」，將成消防人員收拾裝備的好幫手。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠說，一般火災任務結束後，警義人員往往已精疲力盡，更累的是要收拾裝備，尤其消防水帶1條重達5公斤以上，必須彎腰手動捲帶，再到消防車上，返隊後水帶還要拿下來清洗髒汙，相當吃力。

竹北義消分隊副分隊長周欽堂，1月在火場幫忙收拾水帶時突然心肌梗塞，全身抽搐暈倒，經現場警義消人員先施以CPR，送醫救回一命，縣議員陳凱榮為此補助第一大隊購置「電動式水帶捲收機」，義消鄭豐承與林祺證更捐贈合作研發的「自走式水帶沖洗器」。

陳俊忠指「電動式水帶捲收機」可減少警義消人員彎腰捲收水帶的時間及體力，「自走式水帶沖洗器」是利用消防車水壓和水力學原理，帶動水帶往前推動，一次就可以直接清洗水帶的兩面，重量輕也方便攜帶。

日前關西發生廢木材悶燒火警，每日必須清洗收納50、60條水帶，若照以往消防人員將累到「歪腰」，有這兩項利器後至少節省5倍的時間。

消防局長孫福佑表示，竹北義消研發的「自走式水帶沖洗器」與陳凱榮議員補助「電動式水帶捲收機」，讓水帶清洗及捲收一條龍，只要單人即可完成作業，能有效減少消防人員體力負擔，未來在經費許可下，將普及推廣至各消防分隊使用。