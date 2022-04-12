高中生可以在家裡上線上物理課！教育部因材網普通高中基礎物理課程教材已於今年3月首次全新上線，內容包含教學影片及練習題，教材內容結合生活情境並以解決問題的方式融入教學，符合新課綱素養導向的學習方式，期使學生在學習後能增強學習成效。

這次教材由台師大物理系、台達電子文教基金會Deltamoocx影音教材物理科製作團隊共同合作。影音製作運用部分Deltamoocx影音素材，聚焦於素養教學，而線上的教學影片及練習題，除在影音、圖像的品質表現精緻外，在教學方式與題型更是力求精進創新。

教育部表示，因材網普通高中基礎物理課程教材架構，以知識節點規畫對應課綱學習內容，提供每支約5至8分鐘的知識節點教學影片共92支。另外在每個知識節點提供5題選擇題供學生練習，包含「記憶題」和「理解題」各1題以確認學生基本概念，而學生課後可以立即複習，鞏固物理基礎觀念。

此外，為了符合108課綱「核心素養」的主軸 ，團隊也精心編寫新型態的「素養題」，使每個知識節點有難易不等的情境素養題3題，讓學生熟練新題型，並能將物理知識用在生活情境中。

教育部因材網普通高中基礎物理課程教材，方便學生利用課餘零碎時間學習，也可以自主規劃學習時間，進行預習及複習。學生在學習過程中若是遭遇困難，也可從較基礎的小節點瀏覽，重新加強基本概念，逐步建構完整的物理觀念。