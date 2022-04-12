夏季馬上就要來臨，伴隨而來颱風侵台危險也漸漸提升，基隆因山區多，發生土石流風險也高，基隆市政府消防局指出，七堵區長興里具有1條土石流潛勢溪流，高風險住戶有21戶，當單日雨勢太大時，最好前往臨時收容所避難。

基隆市消防局災管科長陳進源表示，基隆市七堵區長興里內，有一條溪流經評估具有發生土石流風險，根據七堵區公所調查，共有21戶土石流保全戶，居住33人，當中21人是年紀大或行動不便弱勢族群。

陳進源說明，雖然長興里土石流警戒基準值，在單日雨量550mm以上，坡地災害警戒值在單日雨量430mm以上，但長興里只要單日雨量在200mm至300mm，雨勢就非常可觀，山區仍有坍方、落石、低窪地區淹水等災情。

陳進源強調，土石流保全住戶中，絕大多數都是年紀大與行動不便民眾，當災害發生時要馬上躲避很不容易，因此鄉親自發性組成志工，當天災可能來臨前，針對臨時避難所收容、雨天巡視與預警、災情探查通報機制等分。

4月11日下午七堵區長興里舉辦「自主防災宣導與環境踏查」，邀請中華科大助理教授洪志評現場指導，里長姚琴富、防災編制組、40名熱心志工等，一起在長興里現場觀察與探訪，加強熱心志工防災意識外。