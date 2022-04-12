不少長輩怕浪費，習慣將吃不完的飯菜放到隔天再繼續食用，但坊間流傳著許多關於「隔夜菜不健康」的說法，讓人在吃的時候難免「心驚驚」，對此三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻指出，只要遵循正確的做法，就不需要太過擔心，並分享6招處理隔夜菜的小撇步，讓大家都能安心又健康地享用美食。

高銘鴻在臉書粉專發文表示，原則上現煮現吃是最營養、健康且美味的，但在日常生活中，難免會吃到隔夜菜，他透露其實只要遵循正確做法，就不需要太過擔心，反之，若食物保存不當，就可能引發中毒或急性腸胃炎，因此他分享6招處理隔夜菜的小撇步，讓大家都可以安心享用食物、不浪費。

1、避免口水沾到：隔天的便當菜應事先分開存放，避免食物沾到口水滋生細菌；共食也可以養成公筷母匙的好習慣，除了避免感冒交互傳染，還能避免食物沾到口水。

2、煮熟食物避免室溫放太久：為避免細菌增長，盡量在1~2小時內，放涼不燙手就可放入冰箱冷藏。

3、海鮮、內臟不隔夜：海鮮及內臟類食品容易腐敗、滋生細菌，建議當餐食用完畢。

4、避免反覆加熱：反覆加熱會使部分營養素流失，像是水溶性維他命B、C等，同時也更容易滋生細菌，建議加熱應以1次為限。

5、冷藏2天內吃完、冷凍最多1個月：千萬不要一直添加新食材重新烹調，避免變質。

6、加熱到70度以上：高溫可以殺死很多細菌，吃隔夜菜前一定要充分加熱。