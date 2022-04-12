賴清德。(總統府提供)

歐洲議會議員拜會賴清德。(總統府提供)

「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」今天拜會副總統賴清德，團長之一的歐洲議會議員魏莫斯指出，對許多歐洲國家來說，現在是重新評估與中國關係的時候。他表示目前也正在重新評估，包括貿易、中國的孔子學院，還有一些對中國的供應鏈過於依賴的狀況。這是瑞典與臺灣共同面對的挑戰，期待未來可以增進這些領域的合作關係。

賴清德今天上午在總統府接見訪團，感謝瑞典國會對臺灣的支持，特別是呂謝婷副議長、歐柏莉主席及瑞典國會議員通過許多法案，增進臺灣跟瑞典實質上的合作。同時，也通過許多支持臺灣參與國際組織的提議，包括「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）等。

他也感謝歐洲議會魏莫斯議員最近提案「台歐盟政治關係暨合作」報告，該報告也在歐洲議會通過，將對加深臺灣及歐盟的合作有非常重大的貢獻。

賴清德指出，瑞典及臺灣共同追求民主、自由、法治、人權等普世價值，但是很不幸的是我們同時也面臨到兩個外來的威脅，包括COVID-19病毒及極權主義擴張的威脅。他非常期待未來臺灣跟瑞典能夠進一步加強合作，不僅在克服疫情方面，也共同為捍衛民主國家及民主陣營的共同價值來努力。

賴清德引用魏莫斯的說法，如果中俄發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的合作關係，那麼歐盟和會員國也應該與臺灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

賴清德談到，瑞典好朋友們持續在國會或政府，除了推動法案及政策加強臺灣與瑞典，在經貿或產業各種面向的合作，也持續支持臺灣參與國際社會的各種組織。我們也非常期待能夠經由瑞典國會發揮影響力，讓歐盟能夠盡速與臺灣簽訂雙邊投資協定。

魏莫斯致詞時表示，此行他與臺灣政府官員會面時，也討論了許多議題，包括教育、假訊息以及貿易等。對許多歐洲國家來說，現在是重新評估與中國關係的時候。目前正在重新評估，包括貿易、中國的孔子學院，還有一些對中國的供應鏈過於依賴的狀況。他強調，這是瑞典與臺灣共同面對的挑戰，期待未來可以增進這些領域的合作關係。