疫情持續發威，陽明交大找到中藥預防機制，由傳統醫藥研究所開發的中藥「淨冠方」，被證實可降低感染，減輕新冠肺炎症狀，能作為接種疫苗後的減毒防護，未來可供機組員、醫護人員等前線高風險人員服用，減少感染機會。後續校方將循AZ疫苗模式公益授權，造福更多民眾。

陽明交大傳统醫藥研究所教授傳淑玲、藥理所副教授兵岳忻等人組成團隊，攜手北市聯合醫院林中昆院區院長許中華，依據2003年SARS抗疫經驗、臨床心得與中醫理論，以連翹、黃芩、柴胡、厚朴、藿香5款草藥組成藥方「淨冠方」。

團隊透過動物實驗證實，餵食「淨冠方」兩天後，體內細胞的ACE2與TMPRSS2表現量會顯著降低，而這兩個細胞膜上的蛋白，正是冠狀病毒與細胞結合的受體。證實「淨冠方」可降低新冠病毒與細胞成功接觸的機會，有效阻斷病毒感染宿主細胞。研究成果獲刊於著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》

團隊指出，這帖藥方在台灣尚未大規模接種新冠疫苗時，曾提供給超過千名的前線醫護自願服用，一方面作為自保，也作為症狀改善之用。當時有九成受訪者表示服藥一周後，喉嚨痛、咳嗽及頭痛症狀可獲得明顯改善。

團隊更強調，這帖藥方除了能降低病毒與細胞結合機會，在細胞實驗中研究團隊也發現，具有抑制新冠病毒複製的效果。

許中華表示，這5款草藥組成的藥方可清熱解毒、清肺火、瘴癘之氣、治腸胃，可達到病毒弱化等減毒效果，適合感染風險高者使用。

許中華提到，組員、醫護人員等前線人員處於高風險狀態，此藥方若初期服用的早，趁病毒還沒有跑到身體裡，便能越早排出病毒，達到中醫所謂「衛氣營血」的功效。

至於使用方法，許中華建議，1天服用1至2包，約每5至7天可服用1次，症狀有改善可以變成半包。

即便「淨冠方」有助於防止新冠病毒感染，但仍不能取代疫苗。許中華說，「淨冠方」是以弱化及減毒為目的，重點在於作為另一層輔助及防護，提供另一項新的防疫策略。此為中醫師開立的處方用藥，相關資訊需更多臨床與基礎研究加以證實，民眾若有相關問題，建議仍須詢問專業醫師。