台東12日新增1例確診個案，另南部確診者在日前台東縣有旅遊足跡。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東12日新增1例確診個案，另南部確診者在日前台東縣有旅遊足跡。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣衛生局11日接獲一民眾電話其返鄉後收到高雄衛生局通知，因同事確診列為居家隔離，衛生局立即安排居家隔離前PCR採檢後該民眾也確診（列為高雄個案），並匡列8名家人為居家隔離陸續安排採檢，其中1名居住達仁鄉的同住家人12日確診。此外，因應高雄確診個案有綠島旅遊足跡，縣府12日下午緊急在綠島鄉開設社區快篩站，另針對自主健康管理者在達仁鄉開設篩檢站。

台東縣衛生局說明，接獲民眾11日通知為南部接觸者隨即安排PCR採檢，後經醫院通報陽性確診，衛生單位隨即展開疫調，發現個案與一行人8日至10日於台東縣內旅遊，其中一名20多歲女性4月10日住親友家，當天晚上出現咳嗽情形，4月11日上午10點左右開始發燒、肌肉痛跟頭暈，11日接獲高雄衛生單位通知匡列為接觸者，縣府隨即安排PCR採檢陽性確診，CT值17.4。

經衛生局疫調發現，該個案可傳染期間7至10日皆於台東縣境內，除入住親友家外也曾搭船至綠島遊玩，目前已安排57人進行PCR採檢，並匡列密切接觸者8人居家隔離、自主健康管理49人。而今天中午接獲個案密切接觸8人中有1名PCR陽性確診情形，相關足跡仍疫調中。

台東縣長饒慶鈴表示，因此南部確診個案CT值僅17.4，且可傳染期至綠島多處地點旅遊，雖然綠島的疫苗施打率為全縣最高，第一、二劑達8成以上，第三劑也近6成，但因離島醫療資源較缺乏，今天下午綠島衛生所從15：00至明天18：00於衛生所舊大樓設立社區快篩站，有相關足跡重疊者可前往篩檢。另外，針對長濱確診案27550，長濱衛生所昨日至12日早上快篩站已快篩523人，6人為快篩陽性，PCR複檢4人陰性2人待複檢結果中。

饒慶鈴呼籲，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。也感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。