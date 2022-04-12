台中七期預售豪宅價格續創高！根據最新揭露的實價揭露，位於市政北七路上的「大陸豐蒔」24樓總面積102.12坪，以總價7,630萬元成交，扣除車位後，每坪單價86萬元，創下預售實登上路後中台灣住宅大樓單價紀錄！顯示七期預售豪宅市場有機會瞄準9字頭。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，通膨及貨運短缺導致缺工缺料使營建成本高漲，全台建案造價平均上漲約3成，加上地價漲幅及央行限縮土、建融，眾多因素推升房價不斷攀升，台商資金回流潮帶動豪宅市場交易量明顯升溫，無論自住或置產皆有不少提升，尤其具產業加持的中台灣高價紀錄頻傳，不乏對於相中的物件下手毫不手軟的大戶。

其中，七期新市政中心地理特殊性及政經地位短時間內難被超越，仍具創價空間，加上目前開發已近飽和，未來新案將越趨稀有，大型綠地旁的完整基地更有機會挑戰三位數房價，備受各界期待。

觀察七期近期預售行情，位於市政公園第一排的「由鉅惟上」為預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」之產品，該案主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，全棟住宅結構採用SS鋼構帷幕建築，且全棟採用中空複層LOW-E膠合玻璃抗寒阻熱，符合高性能住宅「冬暖夏涼、安全舒適」的極致標準，

「由鉅惟上」憑藉獨特品牌力與產品規畫，受到市場青睞，吸引不少自營商、二代家族爭相購入，該案一次購入兩戶或三戶以上的客戶就有超過10組，目前全案已有88筆實價登錄，均價約7字頭。

另外，早前銷售的「寶輝SKY TOWER」近期也有5筆的預售實登揭露，價格不斷衝高，其中4樓總面積81.02坪，以總價5,199萬元成交，扣除車位後，每坪單價也站上74.7萬元；同樣位於市政路上的「聯聚方瑞大廈」揭露筆數達191筆，平均單價約68.12萬元。

預計今年下半年將進場的「寶璽天讚」豪宅預售案，將延請日本第一大建築設計集團NIKKEN SEKKEI操刀，打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷約80億元。

而興富發建設攜手中悅機構於市政北七路預計推出50-60坪輕豪宅產品，最快在年底推出；豐邑機構「河南路市政路案」預計今年下半年伺機進場，總銷預估約250億元，將是市政路上最大規模的豪宅開發案。