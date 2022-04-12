相愛的兩個人發生親密關係，通常能讓感情更加溫，但過程的一些小插曲，也常讓一場魚水之歡變調，甚至瞬間冷掉，例如另一半私密處味道太濃烈，要怎麼提醒又不傷及感情，是門深奧的學問，顯然印尼知名演員吉南家(Galih Ginanjar)，對這件事很不在行。

不分男女，每個人應該都希望在跟另一半坦誠相見時，整個人散發出讓人沉醉的香氣，據《中國報》報導，男星吉南家曾在2019年上節目時，談論與前妻的閨房事，失控爆料兩人性事不協調，他在床上之所以會表現不佳，全因女方私密處的味道實在很不OK。

吉南家不但公開談論與前妻菲魯斯之間的閨房事，還說跟菲魯斯床戰時，她私密處味道很糟「臭得跟鹹魚一樣」，每每讓他在行房時一聞就不行，短短15分鐘就「繳械」再起不能，他還因此帶菲魯斯去醫院檢查過。

被前夫在節目中大爆私密處隱私，菲魯斯隨即召開記者會痛哭，之後在現任老公陪同下，對前夫吉南家提告，案件經過法院審理，判定他涉嫌任意散布不道德內容，判刑2年4個月有期徒刑，吉南家直到最近獲釋，談到此事表示相當後悔當年在節目上的發言，也表示在IG有看到很多負評，但他都接受，並自省網友們之所以攻擊他，是因為他當年真的做出錯誤的言行。