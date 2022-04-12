北京市：「十四五」末期汽車充電半徑3公里內 14:142022/04/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市官方說明，預計到「十四五」末期的汽車充電服務半徑要達到3公里內。（新華網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市12日舉行《北京市「十四五」時期城市管理發展規劃》新聞發佈會，北京市城市管理委員會一級巡視員柴文忠介紹，「十四五」時期，北京將強化市政公用服務新供給，市政公用服務更加優質、便捷、精細、溫馨，民生保障水準顯著提升。 根據中新網引述柴文忠說明，預計到「十四五」末期，北京電動汽車充電樁將達70萬個，平原地區公共充電設施平均服務半徑小於3公里，核心區小於0.9公里。力爭2022年底前基本實現全市居住區電動自行車集中充電設施全覆蓋 北京市台辦遭點名 存在廉潔風險 台灣三軸光纖裁床市占最高 穩居龍頭 #十四五 #服務 #北京市 #半徑 #3公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多元信託系列報導－上海商銀：資產配置應納安養信託 04:102022/04/11 投資理財 鞋全家福隱藏版服務「太幸福」 作家一篇文感動千人喊買爆 23:152022/04/11 生活 台中市議員施志昌助理染疫 服務處所有人皆配合防疫政策 11:162022/04/11 政治 北京市黨組織巡視 點名市台辦有項目和資金廉潔風險 10:322022/04/11 兩岸 大華元宇宙科技50ETF 占先機 04:102022/04/11 證券．權證 是方電訊結盟Cymetrics 合攻企業端雲端資安服務 12:332022/04/12 財經 國泰健康園區 首站進軍新竹 04:102022/04/11 投資理財 電商時代 百貨用APP培養忠誠客戶 04:102022/04/11 產業．科技 中醫師偏鄉巡迴醫療 20年服務兩百多萬人次 17:452022/04/10 生活 等了24年 嘉市消二分隊新廳舍動土 04:102022/04/11 地方新聞 社評／社區食堂為共同富裕開路 04:102022/04/10 焦點新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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