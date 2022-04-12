北京市12日舉行《北京市「十四五」時期城市管理發展規劃》新聞發佈會，北京市城市管理委員會一級巡視員柴文忠介紹，「十四五」時期，北京將強化市政公用服務新供給，市政公用服務更加優質、便捷、精細、溫馨，民生保障水準顯著提升。

根據中新網引述柴文忠說明，預計到「十四五」末期，北京電動汽車充電樁將達70萬個，平原地區公共充電設施平均服務半徑小於3公里，核心區小於0.9公里。力爭2022年底前基本實現全市居住區電動自行車集中充電設施全覆蓋