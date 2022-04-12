台積電進駐高雄設廠地點位於中油高煉廠舊址，攸關台積電設廠進程的「楠梓產業園區」開發案，經過環評小組2次初審會議後，12日召開環境影響評估審查委員會第72次大會進行審查，決議本案通過環境影響評估審查。

開發單位於會議中指出，本案產業區是中美科技戰下建構半導體廊帶政策下推動，視產業發展需求做報編，其中產業用地為22.8公頃，增加綠帶後開發面積為29.8公頃，環評程序由地方審查符合法令規定，另市府水利局已同意本案廢水由下水道排入楠梓污水處理廠。

後續將增設地下水測點並於文府國小增設空品監測點，有關綠電及節電議題，高雄市經濟發展局將積極規劃能源管理推動政策與行動方案，未來將積極增加太陽光電，朝屋頂光電方向進行。

高雄市環保局局長張瑞琿表示，後續本案將比照環保署環評案成立監督小組。本次環評大會，環評委員在確認相關環境議題及疑慮已釐清處理後始作成通過環評審查之決議。後續本案於開發及營運過程中，環保局亦將不定期辦理環評監督作業，以要求該開發案落實環評承諾使經濟開發與環境保護得以兼籌並顧。