張先生手掌被捲入機器時，受損的狀況令台大雲林分院醫療團隊吃驚，大拇指被切斷，放在手掌上。（台大雲林分院提供）

黃金6小時內手術接回的樣子。（台大雲林分院提供）

張先生說，目前手指慢慢有奇怪的感覺。（周麗蘭攝）

手掌被甘蔗榨汁機捲入的張先生（左三）12日回到台大雲林分院向整型外科醫師蘇鉉尊（左三）致謝，左起整形外科張惠琇醫師、復健科醫師陳信水，右起副院長馬惠明、院長黃瑞仁。（周麗蘭攝）

60歲張姓臨時工1月間在虎尾糖廠操作榨甘蔗汁機時，手掌不慎被絞入，他用力拉出，大拇指已經被切斷，掌骨嚴重毀損，台大雲林分院整形外科醫師蘇鉉尊展開搶救手指大作戰，在黃金6小時內找到可用的血管、神經縫合，經過3個月努力復健，患者漸漸有感覺。

張先生打零工維生，也曾作過清潔工，手部功能對他尤其重要，1月間操作糖廠的榨汁機時，一時頭暈手套被捲入，手掌也絞進去，用力才拉出一隻破碎的手掌，把斷裂的大拇指放在手掌上急救。

台大雲林分院團隊看到如此嚴重的傷害也很震驚，孫鉉尊醫師立刻進行搶救，清除甘蔗渣、壞死的組織，從絞碎的手找出可用的血管、神經，使用高階顯微鏡放大倍率，以比頭髮還細的線縫合，建立血循環，從晚上8、9點手術到凌晨1點多。

張先生經過植皮、數度清創手術，以及認真的復健，手指慢慢有怪怪的感覺。復健科醫師陳信水說，從「感覺不正常」到「感覺正常」，是復健的過程。

張先生說，當時看到手掌碎掉很害怕，心想一輩子都不能再用這隻手工作了，沒想到還能漸漸好起來，他望4隻手指頭都能夠重新再握起來，若能重回職場就是萬幸了。

蘇鉉尊說，有大拇指才能夠抓握、對掌，大拇指功能占手部至少5成，不論多麼破碎、多麼嚴重性的開放性骨折，一定要盡全力搶救，勞工斷指更意味失去賴以維生的工具。

蘇鉉尊表示，去年3月也有一名20歲移工被裁紙機器切斷4根手指，接指手術後透過血循藥物、保暖、換藥等處置，讓他盡量保住手指頭。

他表示，若發生斷指情況，把斷指泡在鹽水中，沒有鹽水泡在開水也可以，盡快帶著就醫。

院長黃瑞仁表示，這些精細的手術需要顯微鏡設備和能重接小血管的醫師，該院的儀器與人才皆到位，已達到醫學中心級的水準，今年1月以來已成功救治5例斷指的案例。

黃瑞仁說，術後照顧和長期復健是漫長的工程，需要醫療團隊投入治療，未來將進一步規畫成立「肢體重建中心」，透過骨科部、復健部團隊合作，除外傷性斷肢傷口癒合、蜂窩性組織炎、肢體缺損的治療，也需要安排義肢輔助，無縫接軌長期照護、急性後期照護與出院準備服務，讓病人更加安心。