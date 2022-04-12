台灣基進前立委陳柏惟去年遭7萬7899票同意票罷免成功。有民眾檢舉該黨發言人李雨蓁，於陳柏惟罷免案投票日當天在臉書貼文，涉嫌煽動反罷免並影響投票人的投票行為，台中市選委會日前發函中選會，確定李雨蓁違反《公職人員選舉罷免法》，裁罰新台幣50萬元。

去年10月23日罷免陳柏惟案投票當天，李雨蓁在臉書貼文稱，「各投開票所陸續傳出狀況，我們需要大家去監票」。不過台中市選委會表示，投票秩序良好，狀況一切都正常，並未發現不法情事。

有民眾向台中市選委會檢舉李雨蓁的發文，中市選委會認為李雨蓁於罷免投票日的貼文內容，涉嫌煽動反罷免並有影響投票人之投票行為，違反《選罷法》第56條第2款規定「政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動」，經出席委員9人討論並為不記名投票，以5票贊成、4票反對通過裁罰，並函請中選會釋示。

中選會上月16日回函後，台中市選委會於日前決議，裁罰新台幣50萬元。