1名女網友在《爆料公社》崩潰發文，她和男友吵架，賭氣離家出走後，便約網友出門喝酒，不料卻慘遭檢屍，與男友和好後，猶豫是否要將此事告訴對方，貼文一出引起2派網友熱烈討論：「還是低調點就好，男生都是很小心眼的」、「別忘了去檢查有沒有菜花、淋病」、「千萬要把這件事情帶進棺材裡面」。

原PO在《爆料公社》發文寫下，日前她跟男友大吵後衝出門，又因為賭氣跑去下載交友軟體，約男生單獨去喝酒，不料才喝2杯就斷片，醒來時發現1個人在旅館房間，當下立刻驚覺被撿屍了，原PO表示現在已經和男友和好了，發文詢問網友們，她該和男友說這件事嗎？

網友們紛紛回覆：「不考慮報警嗎」、「等看下次姨媽有沒有來，別忘了去檢查有沒有菜花、淋病」、「Google 搜尋成人網站，看看有沒有自己的影片，趕快檢驗身體」、「先報警醫院檢查，好好記住教訓，別再放縱自己了」、「當作什麼事都沒發生過，一段時間妳就會忘記了，要選擇性失憶，好嗎」、「被撿屍，當下就要趕快報警」、「求神千萬别搞大肚子」。

不少網友們建議原PO保守秘密，「不要講，除非妳想跟現任男友分手，爛在肚子裏吧」、「還是低調點就好，男生都是很小心眼的」、「先保護好自己，然後打死不說，往肚子裡吞一輩子」、「千萬要把這件事情帶進棺材裡面」。