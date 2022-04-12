【全程影音】政府推「校園班班有冷氣」怕跳電？ 國民黨團批：政策買票看得到吹不到｜中時新聞網

炎炎夏日到來，行政院長蘇貞昌宣傳「班班有冷氣」政績，不過國民黨立委拿出台電3月10日公告「需量反應負載管理措施『校園空調自動需量反應』」公文，直接打臉蔡英文總統、蘇貞昌院長，所謂「班班有冷氣」，其實是「班班會限電」。班班有冷氣變成校園「裝置藝術」，看得到，吹不到。

國民黨團書記長萬美玲表示，台電3月10日一份「新增本公司需量反應負載管理措施『校園空調自動需量反應』，自111年5月1日起實施。」公文，簡單的說，就是告訴學校會實施限電措施。公告指出，每年5、6、9、10月星期一至星期五(離峰日除外)上午8時至下午4時，視電力系統需要，於15分鐘前由台電自動需量反應平台發送指令至學校能源管理系統自動執行卸載，每次執行時數1至2小時，每日以1次為限，每月以8小時為限。

萬美玲指出，這紙公文讓學校人心惶惶，蘇貞昌院長在立法院答詢國民黨團委員時還自豪：「班班有冷氣、校校會發電」，說的美好，但台電一只「需量反應負載管理措施」公文，直接打臉了蘇貞昌院長，把冷氣機都變成「裝置藝術」。

副書記長吳怡玎表示，所謂「班班有冷氣」，根本就是「校校會限電」，經濟部長王美花一再保證不會缺電，原來是因為會限電，所以不會發生缺電的問題。台電也說校園15萬台冷氣用電量最高大約是30萬千瓩，只占所有發電量0.08％，對整體發電系統不會有影響，但是台電誠實的公文顯示，擔心缺電的問題，而限電的對象是學校學生。

國民黨教育文化委員會召委林奕華表示，原本EMS能源管理系統設計是用在節電，現在竟然是連結中央控制去校園用電，國教署已經進行過4次測試，原來測試的目的，是中央想透過系統控制學校冷氣用電限制。

林奕華表示，教育文化委員會在11日已經作成決議，學校在遵守能源規定之下的用電，所有的電費由中央政府支應，不得由地方政府、學校、學生和家長來負擔。此外，高中職不在電費補貼範圍中，國民黨團提出強烈抗抗議，既然班班有冷氣政策包含高中職，優惠電價和電費補貼當然也應該包含高中職，否則12年國教是喊假的。